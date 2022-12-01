المجلس الوطني الفلسطيني يدين قتل الاحتلال شابين في مخيم جنين

القدس المحتلة-سانا

أدان المجلس الوطني الفلسطيني جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقتل شابين فلسطينيين، خلال اقتحامه صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وقال المجلس في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وممارسة جرائم القتل وتدمير الممتلكات، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل الانتهاكات الإجرامية اليومية الذي ترتكبه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه الجرائم ما كانت لتتصاعد لولا استمرار الصمت عنها، واستمرار ازدواجية المعايير والانتقائية بتنفيذ القانون الدولي.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه واعتداءاته، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وفتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قواته.

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