ضبوط تموينية بحق أصحاب محطات محروقات وسرافيس ومخابز مخالفة في درعا

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا مخالفات بحق بعض أصحاب محطات المحروقات والمخابز الخاصة ووسائط النقل.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لمراسل سانا أن دوريات حماية المستهلك ضبطت محطة اليوسف في بلدة شقرا بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المازوت المباشر، ومحطة العنتبلي في بلدة الجيزة بمخالفة الامتناع عن البيع، كما ضبطت أربعة سائقي سرافيس على خط دمشق محجة بمخالفة تقاضي زيادة في أجور نقل الركاب.

وأضاف: “إن الضبوط طالت أيضاً صاحب مخبز المطلق في بلدة نمر بمخالفة التصرف بالمواد المدعومة لغير الغاية المخصصة لها، وتم تغريمه بمبلغ 555 ألف ليرة سورية، وصاحب مخبز بلدة النجيح بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز، وتم تغريمه بمبلغ 1.363 مليون ليرة، وصاحب مخبز جاسم الخاص بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل.

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