الحسكة.. ضبوط صحية ومصادرة وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

الحسكة-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة 9 ضبوط مخالفة صحية خلال الأسبوع الحالي بحق بعض الباعة وأصحاب المحال التجارية في أسواق المدينة.

وبين مدير مديرية الشؤون الصحية باسل العباوي في تصريح لمراسل سانا أن دوريات الرقابة ومن خلال الجولات اليومية التي تجريها ضمن المدينة، قامت بتنظيم الضبوط بحق المخالفين من أصحاب المحال التجارية والمطاعم الشعبية، والتي تعلقت بمخالفات عدم الاعتناء بالنظافة العامة وعدم التقيد بالشروط الصحية للبيع.

ولفت العباوي إلى أن المديرية قامت كذلك بمصادرة وإتلاف كمية 20 كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى 35 طرداً من مادة البسكويت منتهية الصلاحية، وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

وكانت المديرية قد نظمت خلال الأسبوع الماضي 11 ضبطاً صحياً لمخالفات سجلت ضمن مدينة الحسكة.

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