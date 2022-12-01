مقتل جندي باكستاني ومسلح في اشتباكات شمال غرب البلاد

إسلام آباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل جندي ومسلح في اشتباكات، وقعت في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن الجناح الإعلامي للعلاقات العامة في الجيش قوله في بيان:” اشتبكت القوات الباكستانية مع مسلحين في منطقة وزيرستان الشمالية بالإقليم، وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن مقتل جندي ومسلح إلى جانب مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر”.

وأضاف البيان: إن المسلح من المطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطه في أعمال إرهابية، طالت قوات الأمن.

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