ترامب يحذر إسرائيل وإيران من تكرار خرق وقف إطلاق النار

واشنطن-سانا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلاً من إيران وإسرائيل، من مغبة تكرار خرق وقف إطلاق النار بينهما والذي أعلن عنه الليلة الماضية.

وقال ترامب في تصريحات وتغريدات اليوم: إن الجانبين الإيراني والإسرائيلي خرقاً وقف إطلاق النار، حيث نفذت إسرائيل مهمة اليوم، فيما عليهم أن يلتزموا الهدوء”.

وأضاف ترامب: “أقول لإسرائيل لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم”، مشيراً إلى أنه “ما كان على إسرائيل أن تقدم على ما فعلته”.

وبخصوص إيران، قال الرئيس الأمريكي: “لست راضياً عن إيران أيضاً لكنني حقاً لست راضياً عن إسرائيل”، مشيراً إلى أن “إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان ماذا تفعلان”.

ونفى ترامب ما تقوله “بعض وسائل الإعلام الكاذبة” حسب وصفه، بأن الضربة الأمريكية قبل أيام لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل، وشدد على أن قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي”، لافتاً إلى أن الأمور تتحسن في الشرق الأوسط”.

وتأتي هذه التصريحات، بعد أن أعلنت إسرائيل عن رصد هجوم صاروخي إيراني باتجاهها رغم سريان وقف إطلاق النار صباح اليوم، وهو ما نفته هيئة الأركان الإيرانية لاحقاً، فيما أشار الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أنه أصدر أوامر بالرد بقوة على هذا الهجوم.