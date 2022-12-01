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الأمن العراقي يقبض على 16 إرهابياً في عدة محافظات

2022-12-01

بغداد-سانا

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 16 إرهابياً من تنظيم “داعش” في خمس محافظات.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان اليوم: “إن عناصره ألقوا القبض على 16 مطلوباً بتهمة الإرهاب في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار.

ولفت البيان إلى أن عملية القبض جرت بعد تكثيف الجهود الاستخبارية، وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الإرهابيين.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية في مناطق عدة من البلاد لتطهيرها من فلول إرهابيي “داعش”.

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