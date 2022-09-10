الدفاع الروسية: القضاء على 20 من متزعمي (جبهة النصرة) الإرهابي بضربة جوية في إدلب

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 20 إرهابياً من متزعمي تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بينهم متزعم “كتيبة التوحيد والجهاد” الإرهابي سراج الدين مختاروف.

وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم أوليغ إيغوروف في بيان صحفي إن القوات الروسية “وجهت ضربة جوية لمعسكر للإرهابيين في محافظة إدلب في الثامن من الشهر الجاري قتل فيها مختاروف الملقب /بو صلوح/ الضالع في تنظيم اعتداءات إرهابية على القوات السورية ومواقع البنية التحتية المدنية في سورية”.

وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم وكلهم متزعمون في تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي كانوا “مسؤولين عن تدريب منتسبي التنظيم على القتال وتنفيذ العمليات التخريبية كما أشرفوا على تنظيم الأنشطة المالية والإدارية للتنظيم الإرهابي”.

وأمس أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية قصفت معسكراً لإرهاببيي “جبهة النصرة” في محافظة إدلب ودمرته بالكامل وقضت على أكثر من 120 إرهابياً.