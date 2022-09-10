انطلاق بطولة العرض الوطني التاسع لجمال الخيول العربية الأصيلة

ريف دمشق-سانا

وسط حضور متميز لعشاق وجمهور مسابقات جمال الخيول العربية انطلقت اليوم بطولة العرض الوطني التاسع لبطولة الجمال التي تنظمها الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع مكتب الخيول العربية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وذلك على مرمح الملعب الأولمبي بنادي الباسل للفروسية بالديماس بريف دمشق.

وشهد حفل الافتتاح عروضا فنية وموسيقية بمشاركة نادي محافظة دمشق إضافة إلى عروض بفروسية التقاط الأوتاد والرماية من على صهوة الجواد قدمها فريق فرسان الشرطة وسط تشجيع وحماس من جمهور البطولة.

ولفت نائب رئيس الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة الدكتور طارق عبد الرحيم في كلمة الافتتاح إلى أهمية الفروسية كرياضة متجذرة في سورية والتي لطالما حققت إنجازات ملفتة كان آخرها تقلدهم الميداليات البراقة في مسابقة قفز الحواجز بدورة المتوسط التي أقيمت في وهران الجزائرية.

وتأتي هذه البطولة اليوم لتكمل مسيرةالتميز الذي حققته فروسيتنا وذلك من بوابة عروض الجمال حيث تشهد تنافسا احترافيا بين نخبة الخيول العربية سواء السورية الصافية أو العربية المسجلة.

وأشار عبد الرحيم إلى التحضيرات الكبيرة التي بذلت لاقامة هذا العرض الذي يهدف إلى إبراز معاني الأصالة والجمال التي تحملها الخيول العربية الاصيلة في سورية والحرص على التمسك بهذا الموروث العريق مبينا أن العرض يحظى بمشاركة نخبة من الكوادر المتميزة الحريصة على إبراز صفات خيولنا الجمالية وقوتها الجسدية وحركتها الرشيقة المتميزة.

وخصصت منافسات اليوم الأول للخيول العربية الأصيلة السورية الصافية للأمهر والمهرات تم توزيعها على ست فئات للخيول من مواليد 2019 و2020 و2021 وثلاث فئات للأفراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات ومن 9 إلى 12 سنة ومن 12 سنة فما فوق وفئتين للأحصنة بعمر من 4 إلى 6 سنوات وبعمر من 7 سنوات وما فوق.

أما اليوم الثاني فيتضمن 8 فئات ثلاث منها للمهرات من مواليد أعوام 2019-2020-2021 وفئة للأمهر للأعوام ذاتها أيضا وفئتين للأفراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات وبعمر من 8 سنوات فما فوق وفئتين للأحصنة بعمر 4 و5 سنوات وبعمر 6 سنوات فما فوق.

وكانت بطولة العرض الثامن أقيمت في عام 2019 بعد النسخة السابعة التي جرت عام 2018 علما أن الجمعية نظمت ستة عروض قبل عام 2011.

محمد الرحيل