حفل للفنان أندريه سكر ضمن حدائق الفن بحمص

حمص-سانا

أحيا أندريه سكر وفرقته الموسيقية حفلا غنائيا طربيا مساء اليوم في حديقة الدبلان بحمص ضمن فعاليات حدائق الفن التي تنظمها وزارة الثقافة.

وشهد الحفل حضورا شعبيا لمحبي الطرب حيث استمتعوا بوصلات لعمالقة الفن وديع الصافي وملحم بركات وصباح فخري وجورج وسوف ولاقى الحفل التفاعل والإعجاب من قبل الحضور.

وأشار سكر لمراسل سانا الثقافية أن هذه أول مشاركة له في الغناء وانطلاقته من حدائق الفن التي تشكل فسحة مهمة للفنانين الشباب ليقدموا فنهم في الهواء الطلق أمام الجمهور معتبرا أن هذه المبادرة تحقق تواصلا اجتماعيا فعالا عبر تفاعل الناس والمارة لكونها تقام في أجواء ممتعة بعيدة عن التكلف.

ولفت العازفان رائد العواني وفايز الشامي إلى أهمية هذا اللقاء الفني والذي يشكل حالة فنية ثقافية لطيفة موضحين أن فعاليات حدائق الفن ظاهرة فنية حضارية لا بد من استمرارها دائما.

وعبر عدد من الحضور عن سعادتهم بما يقدمه الفنانون من أغان طربية وتراثية تعيدهم للزمن الجميل وأنهم باتوا ينتظرون تلك الحفلات كل أسبوع للاستمتاع بما يسمعونه مشيربن إلى ما أنتجته حدائق الفن من علاقات اجتماعية وصداقات بين الناس.

مثال جمول