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استشهاد وإصابة 17 يمنياً بنيران قوى العدوان السعودي في صعدة

2022-07-10

صنعاء-سانا

استشهد وأصيب 17 يمنياً اليوم بنيران قوى العدوان السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن في خرق جديد للهدنة الإنسانية والعسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر أمنى يمنى قوله في تصريح: إن 17 يمنياً سقطوا بين شهيد وجريح بنيران حرس الحدود التابع للنظام السعودي مشيراً إلى أن معظم الجرحى في حالة خطيرة.

كما أدان المصدر هذه الجريمة التي جاءت رغم استمرار الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة.

يذكر أن قوات النظام السعودي ومرتزقتها يواصلون خرق الهدنة التي تم التوصل إليها في نيسان الماضي كما يواصلون حصارهم الخانق للشعب اليمني.

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