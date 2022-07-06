مقتل ثاني مرتزق فرنسي إلى جانب قوات نظام كييف

باريس-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم مقتل فرنسي ثان بعد انضمامه سابقاً إلى صفوف المرتزقة الأجانب الذين توافدوا إلى أوكرانيا لدعم نظامها في مواجهة القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ونقلت صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية عن مسؤول في الوزارة قوله: “إن المواطن الفرنسي (ادريان. د) الذي أصيب بجروح خطيرة في غيبوبة وكان يعالج في مستشفى ميداني في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا مات متأثراً بجروحه”.

و(ادريان. د) البالغ من العمر 20 عاماً انضم إلى الفيلق الدولي في الأول من آذار وهو ثاني مرتزق فرنسي يقتل في أوكرانيا بعد مقتل ويلفريد بليريو الذي قتل في الأول من حزيران الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت في وقت سابق أن حكومة كييف جندت آلاف المرتزقة من 63 دولة لافتة إلى أن القوات الروسية خلال عمليتها العسكرية لحماية سكان دونباس استطاعت تصفية أكثر من ألف منهم.

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