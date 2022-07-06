هبوط أسعار النفط

نيويورك- سانا

هبطت أسعار النفط أكثر من عشرة دولارات للبرميل اليوم مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد في نحو أربعة أشهر وامتد الانخفاض إلى قطاعات أخرى للطاقة وسط مخاوف حيال ركود عالمي.

وذكرت رويترز أن عقود خام برنت القياسي العالمي أنهت جلسة التداول منخفضة 10.73 دولارات أو9.45 بالمئة لتسجل عند التسوية 102.77 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.93 دولارات أو8.24 بالمئة لتغلق عند 99.50 دولاراً للبرميل.

وعند أدنى مستوياتهما في الجلسة هوى برنت إلى101.10 دولار للبرميل بينما تراجع الخام الأمريكي إلى97.43 دولاراً.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ التاسع من آذار.

ومع هبوط النفط تراجعت أيضاً عقود الغاز الطبيعي والبنزين وأسواق الأسهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency