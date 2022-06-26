الدفاع الإيرانية: إطلاق تجريبي ثان لصاروخ (ذو الجناح) الحامل للأقمار الصناعية

طهران-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن إطلاق ثاني تجربة بنجاح لصاروخ (ذو الجناح) الحامل للأقمار الصناعية إلى الفضاء.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أحمد حسيني في تصريح صحفي اليوم نقلته وكالة ارنا بأن الصاروخ (ذو الجناح) يعمل من خلال 3 مراحل على وضع الأقمار الصناعية في مدار الأرض.

وحول أهم الميزات التقنية المستخدمة في هذا الصاروخ الإيراني الحامل للأقمار الصناعية أوضح حسيني أنه ينطلق عبر مرحلتي الوقود الصلب والسائل بما يجلعه قادراً على منافسة جيل الصواريخ الحديثة والمتطورة في العالم.

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