انطلاق فعاليات ملتقى التصوير الزيتي (سورية مهد الحضارات) بالسويداء

السويداء-سانا

انطلقت اليوم في قصر الثقافة بمدينة السويداء فعاليات ملتقى التصوير الزيتي 2022 بعنوان (سورية مهد الحضارات).

ويشارك في الملتقى الذي يستمر حتى الـ 30 من حزيران الجاري ثمانية فنانين تشكيليين هم عدنان حميدة وناديا نعيم وأيمن فضة رضوان وبسام أبو زيدان والدكتور سائد سلوم والدكتور يوسف البوشي وحكمت نعيم وصفاء بندق.

وأوضحت مديرة الثقافة في السويداء ليلى أبو فخر في كلمة لها خلال الافتتاح أن سورية لم تغب عن المشهد الحضاري الإنساني عبر تاريخها العريق وليس هناك أقدر من الفن على توثيق هذه الحالة الحضارية وتصويرها وإعادة صياغة الواقع بطريقة جديدة وخاصة أن التصوير الزيتي الذي سيتم تطبيقه مباشرة ضمن الملتقى يمثل أحد أشكال الفنون التشكيلية التي تولد حالة فنية تعقد أجمل الصلات بين الفنانين حيث تتحدث الألوان وتظهر جمالها وتعبر بشكل مؤثر عن الأفكار والمشاعر.

وبين الفنان التشكيلي عدنان حميدة في تصريح لمراسل سانا أن هذه التجربة تحقق التواصل المباشر بين الفنانين خلال العمل وتقدم نتاجاً فنياً متميزاً إضافة إلى تبادل الخبرات وإقامة الحوارات الفنية والتعرف على الأساليب الفنية للمشاركين وزيادة وتعميق الذائقة البصرية للناس.

وأشارت الفنانة التشكيلية ديانا نعيم إلى أن مشاركتها في ملتقيات التصوير الزيتي تمثل التجربة الشخصية الثانية بالنسبة لها وتأتي أهميتها كونها على تماس مباشر مع الفنانين المشاركين والجمهور ما يعطي فكرة عن طريقة عمل كل فنان وأسلوبه ويسهم في تقريب تجربته للناس.

وبين الفنان التشكيلي بسام أبو زيدان أن المشاركة في الملتقيات تشكل فرصة لتبادل الخبرات بين الفنانين وتقديم كل ما هو جديد وتعد تجربة غنية تسهم في التعرف على أساليب الفن الحديثة ونشر الوعي الثقافي بين الجمهور فيما لفت الفنان التشكيلي أيمن فضة رضوان إلى أهمية تجربة الرسم المباشر أمام الجمهور في إضفاء جو جديد من العمل للفنان وبطريقة مختلفة عن المرسم.

وتشمل فعاليات الملتقى التي تستمر على مدى خمسة أيام محاضرة للأديب الدكتور ثائر زين الدين بعنوان تجليات الفن التشكيلي في الرواية ويوم عمل فني مفتوح ورسم في أحضان الطبيعة وجلسة استماع موسيقية أثناء العمل مع عرض فيلم سينمائي الفنان موديلياني ليختتم الملتقى بافتتاح معرض للأعمال المنجزة خلاله وفقرة موسيقية لمعهد فريد الأطرش للموسيقا بالسويداء إضافة الى تكريم الفنانين المشاركين.

سهيل حاطوم

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