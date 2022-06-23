إصابة شخص جراء حريق ضمن خزانات مازوت بالمزة

دمشق-سانا

أصيب شخص بحروق طفيفة اليوم نتيجة حريق نشب بخزانات مازوت ضمن قبو بمنطقة المزة شرقية.

وذكر العميد داؤد عميري قائد فوج إطفاء دمشق في تصريح لمراسلة سانا أنه فور تلقي بلاغ بنشوب حريق بخزانات مازوت ضمن قبو بناء مقابل كازية الأوكتان بالمزة شرقية توجهت زمرة من فوج إطفاء دمشق للمكان وعلمت بالسرعة القصوى على إخماده وتبريده.

وأشار عميري إلى أنه نجم عن الحريق إصابة واحدة تم نقلها إلى مشفى المواساة الجامعي من فريق الهلال الأحمر الطبي.

رحاب علي

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