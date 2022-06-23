إصابة 11 شخصاً جراء حادث سير في السيدة زينب بريف دمشق

دمشق-سانا

أصيب 11 شخصاً إثر حادث اصطدام مركبتين في أحد شوارع محلة السيدة زينب بريف دمشق.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن مركبة نوع تويوتا خاصة لبنانية يقودها مواطن سوري اصطدمت بمركبة نوع ميكروباص على طريق الروضة شارع المستقبل في محلة السيدة زينب.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصاً بجروح تم إسعافهم إلى مشافي ريف دمشق لتلقي العلاج المناسب وأن دوريات مركز شرطة السيدة زينب حضرت إلى المكان للعمل على إزالة آثار الحادث.

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