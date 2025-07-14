الأمن الداخلي بدرعا: توقيف عناصر أمن ظهروا في فيديو يتحدثون عن قضايا تتعلق بالسلم الأهلي

درعا-سانا

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، توقيف مجموعة من العناصر الأمنية على خلفية ظهورهم في مقطع مصوّر تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون فيه بشكل فردي وغير مخوّل عن قضايا تتعلق بالسلم الأهلي.

وقالت قيادة الأمن الداخلي، في بيان اليوم: “نؤكد أن ما ورد في هذا التسجيل لا يعبّر عن الموقف الرسمي لمؤسسة الأمن الداخلي، وأن أي تصريح يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى يصدر فقط عن الجهات المخوّلة رسمياً”، مشيرة إلى أن “تصرّف العناصر المذكور يمثّل خرقاً صريحاً للأنظمة والتعليمات، وتجاوزاً غير مقبول لصلاحياتهم”.

وأوضح البيان أنه “تم فتح تحقيق فوري مع المعنيين بالحادثة، وتم توقيفهم عن العمل مؤقتاً، لحين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم”.

وشدد البيان على أن “هذا الإجراء يأتي في إطار حرصنا الدائم على صون هيبة المؤسسة الأمنية، والتزامنا التام بالضوابط المهنية والواجبات القانونية المنوطة بعناصر الأمن الداخلي”.

وختم البيان بالقول: “إننا نؤكد مجدداً التزامنا التام بدورنا في حفظ الأمن والنظام، ووقوفنا على مسافة واحدة من جميع أبناء الوطن، والعمل الحثيث على تعزيز الاستقرار، وضمان السلم الأهلي وفق القوانين والأنظمة”.