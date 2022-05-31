المالكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.

ونقلت وكالة وفا عن المالكي قوله خلال لقائه وفداً من بعثات الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة: “طالبنا الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال وأكدنا أن البيانات الصادرة عنه لم تعد كافية لردع الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاته” مشدداً على ضرورة محاسبة مسؤولي الاحتلال عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني التي تنتهك القانون الدولي.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت في بيان لها اليوم أن جرائم المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية مجددة مطالبة المجتمع الدولي بوضع عصابات المستوطنين على قوائم الارهاب.

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