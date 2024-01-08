المالكي يطالب ألمانيا بالضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ألمانيا بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل لليوم الـ 94 على قطاع غزة المنكوب، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إليه بشكل عاجل.

وذكرت وكالة وفا أن المالكي أطلع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك خلال لقائهما في مدينة رام الله اليوم على الأوضاع في القطاع، نتيجة حرب الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الرابع بحق الأبرياء، وتدمير جميع مقومات الوجود الإنساني فيه، وتحويله إلى مكان غير قابل للسكن، مؤكداً أن الأولوية الآن يجب أن تتركز على الوقف الفوري للعدوان، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية إليه.

وتطرق المالكي إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس، من انتهاكات مستمرة للاحتلال ومستوطنيه، واقتحامات يومية للمدن والقرى والمخيمات، وقتل الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتصاعد وتيرة الاستيطان.

وشدد المالكي على أهمية دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس على خط الرابع من حزيران لعام 1967 .

بدورها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية ضرورة التوصل إلى هدن إنسانية وحماية السكان المدنيين الذين لا يمكن أن تستمر معاناتهم أكثر.

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