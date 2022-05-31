تسجيل أول إصابة بجدري القردة في كل من هنغاريا والنرويج

بودابست-أوسلو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الهنغارية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة.

ونقلت رويترز عن السلطات قولها: إنه “تم رصد أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد لدى رجل يبلغ من العمر 38 عاماً والتحقيقات جارية فيما إذا كان قد غادر البلاد مؤخراً”.

وفي النرويج أكدت السلطات الصحية رصد أول إصابة بجدري القردة حيث أفاد معهد الصحة العامة النرويجي بأن المصاب سافر إلى الخارج في الآونة الأخيرة وإن حالته مرتبطة بالتفشي المنتشر في أوروبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 250 إصابة بالمرض في أكثر من 20 دولة حول العالم.

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