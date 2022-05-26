نيبينزيا: قوات الاحتلال الأمريكي تنهب موارد سورية وتمنع الاستقرار فيها

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن قوات الاحتلال الأمريكي تنهب موارد سورية الطبيعية والزراعية وتمنع الاستقرار فيها.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن نيبينزيا قوله اليوم في جلسة لمجلس الأمن الدولي: “إن سورية حققت نجاحات كبرى بالتصدي للإرهاب” مشدداً على أن احتلال واشنطن لأجزاء كبيرة من أراضي سورية يمنع الاستقرار فيها.

وبين نيبينزيا أن “الولايات المتحدة تواصل نهب الموارد الطبيعية والزراعية التي هي ملك للشعب السوري” مضيفاً.. إنها “توسع إتجارها غير المشروع بالحبوب والنفط السوريين وتهربهما خارج الحدود”.

وأوضح المندوب الروسي أن الولايات المتحدة “تنهب قمح ونفط سورية وهما أساس التصدي لأزمة الطاقة والغذاء” مشيراً إلى أن “المدنيين في المناطق التي تحتلها أمريكا في سورية يعيشون في ظل ظروف إنسانية غير مقبولة وتغيب المساءلة عن الجرائم”.

وحول الوضع في أوكرانيا أكد نيبينزيا أن الأسرى الأوكرانيين اعترفوا بوجود أوامر عليا بإطلاق النار على المدنيين العزل وقال: “هناك اعترافات عديدة لجنود أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية بأن لديهم أوامر بإطلاق النار على المدنيين”.

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