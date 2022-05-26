بوغدانوف:نأمل بإحراز تقدم في المحادثات المقبلة حول سورية بصيغة (أستانا)

موسكو-سانا

أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا عن أمل بلاده بإحراز تقدم حقيقي في الاجتماع المقبل من المحادثات حول سورية بصيغة “أستانا” والذي سيعقد من 14 إلى 16 حزيران القادم.

ونقلت روسيا اليوم عن بوغدانوف قوله إن “الاجتماع الجديد في نور سلطان مهم جداً من أجل مناقشة ما يجب القيام به لتسريع هذه العمليات وتأمين مستقبل السوريين ومستقبلنا جميعاً من التهديدات المحتملة من الإرهابيين”.

كما أوضح بوغدانوف أنه تم وضع مجموعة كاملة من القضايا التي ستبحث على جدول أعمال محادثات أستانا مؤكداً أنه سيتم تناولها جميعاً.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أيبك صمادياروف أعلن أمس أن الاجتماع المقبل من المحادثات حول سورية بصيغة “أستانا” سيعقد في العاصمة نور سلطان منتصف حزيران المقبل.

يشار إلى أن هذا هو الاجتماع الثامن عشر من المحادثات حول سورية بصيغة أستانا وكان الاجتماع الأخير لصيغة أستانا عقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في كانون الأول الماضي.