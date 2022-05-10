إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تنتقل إلى مقرها الجديد في يعفور

دمشق-سانا

أعلنت إدارة سوق دمشق للأوراق المالية اليوم عن انتقال مقرها من مساكن برزة إلى منطقة يعفور بريف دمشق ضمن الحي المالي في البوابة الثامنة.

وأوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم في تصريح لمراسل سانا أن السوق باشر عمله في مقره الجديد بعد إنجاز كل الأعمال والتجهيزات اللازمة لعمل السوق معرباً عن أمله أن يؤدي ذلك إلى تفعيل عمل السوق في الحي المالي وخاصة أن جميع التعاملات ضمن السوق تتم إلكترونياً.

ولفت قاسم إلى أن السوق الآن في طور استكمال الإجراءات لإدراج شركة جديدة في السوق الموازي وهي البنك الوطني الإسلامي وبذلك يصبح عدد الشركات المدرجة 28 شركة 15 منها في قطاع المصارف مشيراً إلى أن السوق يعمل بشكل مستمر على زيادة عدد الشركات المساهمة ولا سيما من خلال تعديل التشريعات الحالية القائمة.

أحمد سليمان

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