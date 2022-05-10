تنظيم 8 ضبوط تموينية بدير الزور

دير الزور-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور اليوم 8 ضبوط تموينية بحق الفعاليات التجارية المخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور بسام الهزاع في تصريح لـ سانا أن الضبوط طالت مخبز الصالحية في منطقة البوكمال بمخالفتي نقص وزن الخبز وعدم التقيد بمواعيد العمل وتم تغريمه مبلغ 2.156 مليون ليرة سورية وتمت مخالفة مخبز ترقا بالعشارة لإنتاجه خبزاً غير مطابق للمواصفات ومخالفة مخبز صبيخان بعد أخذ عينة دقيق تمويني وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات.

كما شملت باقي الضبوط مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وإبراز فواتير غير نظامية في كل من أسواق الميادين والشميطية.

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