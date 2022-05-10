SCS-NET
الشريط الأخباري

قائد الجيش اللبناني: جاهزون لحفظ أمن الانتخابات النيابية

2022-05-10

بيروت-سانا

أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون جهوزية الجيش لحفظ أمن الانتخابات النيابية في البلاد المقررة في 15 الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله اليوم إن “الجيش جاهز عملانياً وأمنياً لهذه المهمة وما يعنيه هو إتمام العملية الانتخابية بنجاح وديمقراطية” مؤكداً أن الجيش يقف على الحياد وليس طرفاً في هذا الاستحقاق إطلاقاً ولا يقف إلى جانب أي جهة ضد أخرى إنما يتدخل عند حصول إشكال أو احتكاك لمنع تفاقم الوضع.

ودعا عون “الأطراف المعنية بالانتخابات إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون مع المؤسسة العسكرية لإنجاز هذا الاستحقاق بهدوء وديمقراطية”

وتتنافس في الانتخابات التشريعية اللبنانية 103  قوائم انتخابية تضم 718 مرشحاً موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائباً في البرلمان اللبناني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

قائد الجيش اللبناني: أولويتنا هي مواجهة العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون أن بوصلة الجيش ستبقى موجهة نحو العدو …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved