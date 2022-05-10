قائد الجيش اللبناني: جاهزون لحفظ أمن الانتخابات النيابية

بيروت-سانا

أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون جهوزية الجيش لحفظ أمن الانتخابات النيابية في البلاد المقررة في 15 الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله اليوم إن “الجيش جاهز عملانياً وأمنياً لهذه المهمة وما يعنيه هو إتمام العملية الانتخابية بنجاح وديمقراطية” مؤكداً أن الجيش يقف على الحياد وليس طرفاً في هذا الاستحقاق إطلاقاً ولا يقف إلى جانب أي جهة ضد أخرى إنما يتدخل عند حصول إشكال أو احتكاك لمنع تفاقم الوضع.

ودعا عون “الأطراف المعنية بالانتخابات إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون مع المؤسسة العسكرية لإنجاز هذا الاستحقاق بهدوء وديمقراطية”

وتتنافس في الانتخابات التشريعية اللبنانية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحاً موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائباً في البرلمان اللبناني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency