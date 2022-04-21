المقداد لـ لازاريني: سورية ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك اللاجئون

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد التزام سورية الدائم بدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك اللاجئون لتخفيف معاناتهم وخاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وداعموه الغربيون وفي مقدمتهم واشنطن وتآمرهم المتواصل لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة.

وأشار المقداد خلال لقائه فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إلى أن سورية تتابع بقلق عميق ما تشهده مدينة القدس المحتلة من أحداث وتطورات خطيرة نتيجة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الحرم القدسي الشريف منذ بداية شهر رمضان المبارك واعتداءاتها السافرة والهمجية على المصلين ووقوع المئات من الإصابات في صفوف الفلسطينيين في الحرم القدسي لافتاً إلى أن كل ذلك يجري في ظل دعم أمريكي غير محدود لممارسات الاحتلال والعدوان ووسط صمت مريب للمجتمع الدولي وتراخي المنظمات الدولية غير المبرر في وقف هذه الاعتداءات.

وشدد المقداد على أن سورية تقدم كل التسهيلات والدعم اللازمين لقيام الأونروا بمهامها وضمان استمرار الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين الموجودين في سورية وتعزيز التعاون القائم بين سورية والأونروا على أساس الثقة والإيمان بأهمية الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني منوها بالتعاون المثمر بين المؤسسات المعنية في سورية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وما تم تحقيقه في مجال إعادة تأهيل المدارس والمنشآت الطبية كنتيجة لهذا التعاون.

من جهته استعرض لازاريني الجهود التي تبذلها الأونروا والأمانة العامة للأمم المتحدة لمواجهة الأزمة المالية للمنظمة بالاعتماد على موارد مضمونة وتشجيع بعض الدول المانحة في كل أنحاء العالم لزيادة دعمها للأونروا كي تبقى قادرة على القيام بمهامها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق اللجوء كافة معرباً عن امتنانه وشكره للتسهيلات التي تقدمها سورية في سبيل قيام المنظمة بمهامها وتنفيذ أنشطتها في إطار دعم اللاجئين الفلسطينيين وإعادة تأهيل المدارس والمراكز الخدمية التابعة لها في سورية.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري ومدير مكتب الوزير الدكتور عبد الله الحلاق ومدير إدارة المنظمات رانيا الحاج علي ويامن ماضي من إدارة المنظمات والدكتور إحسان الرمال من مكتب الوزير ومن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مايكل أمانيا مدير شؤون الأونروا في سورية وبسمة قاسميه مديرة البروتوكول في الأونروا وناتليا أستانوس المساعد الشخصي للمفوض العام.

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