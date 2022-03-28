سفاف خلال مشاركتها في جلسة (فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات) في الإمارات: تزايد الوعي بأهمية دور المرأة

أبو ظبي-سانا

سلط المشاركون في منتدى “المرأة في الحكومة” خلال فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 المنعقد في الإمارات العربية المتحدة الضوء على دور المرأة العربية في التنمية الشاملة وأهمية تطوير الأطر التشريعية لتمكينها وتوسيع نطاق مشاركتها في المناصب القيادية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية تأكيدها خلال جلسة حوارية عقدت بعنوان “فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات” على تزايد الوعي بأهمية دور المرأة على المستوى الوطني في سورية مشيرة إلى أن الصورة النمطية تجاه المرأة ما زالت قائمة في العديد من المجالات رغم أن المرأة السورية حصلت منذ عام 1949 على حق المشاركة في الانتخابات.

واستعرضت الوزيرة سفاف تجربتها الشخصية في هذا الإطار مشيرة إلى أن طريقها كان حافلاً بالتحديات غير أنها تمكنت من تجاوزها بفضل تزايد الوعي بأهمية دور المرأة.

بدورها نوهت وزيرة الدولة في الحكومة الإماراتية الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي بتجربة الإمارات في تمكين المرأة من خلال وضع خريطة طريق للمرأة ضمن استراتيجية ومنظومة متكاملة لتفعيل مشاركة المرأة في كل القطاعات بالدولة وهو ما حقق تجربة ناجحة منقطعة النظير في البلاد.

من جهتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تجربة بلادها في هذا الشأن مشيرة إلى ما حققته المرأة المصرية على مدار السنوات الماضية من تقدم في العديد من الميادين وخاصة في مجال التمثيل السياسي والمشاركة في صنع القرار والمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة.

وفي السياق ذاته قالت الدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية إن حكومة بلادها تنظر لواقع المرأة من منظور تحولي تكاملي حيث تشهد اليوم مرحلة تطوير شاملة بعد إطلاق استراتيجية وطنية للمرأة في الأردن من أجل تمكينها وتعزيز مشاركتها في مجتمع تتمتع فيه النساء بالحقوق والفرص المتساوية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من ناحيتها أكدت تيسير النوراني وزيرة العمل والإصلاح الإداري في السودان أن بلادها تبذل جهودا متواصلة في موضوع تمكين المرأة وتشجيعها للدخول في مجالات ريادة الأعمال والتدريب المهني.

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