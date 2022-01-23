23 كانون الثاني 1909- زلزال في إيران بقوة 7.3 درجات يودي بحياة 5500 شخص

دمشق-سانا

/1556/وقوع زلزال شانشي في الصين مخلفا أكبر عدد من الخسائر البشرية في التاريخ والتي قدرت بحوالي /830000/ قتيل وهو أحد أكثر زلازل العالم دماراً.

/1579/ اتحاد اوترخت يشكل جمهورية بروتستانتية في هولندا.

/1650/ جلاء البرتغاليين عن عمان.

/1793/ روسيا وبروسيا تقتسمان بولندا.

/1909/ زلزال في إيران بقوة /3ر7/ درجات يودي بحياة 5500 شخص .

/1943/ القوات البريطانية تستولي على مدينة طرابلس في ليبيا أثناء الحرب العالمية الثانية.

/1973/ الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب فيتنام.

/1993/ أكثر من ربع مليون نمساوي يحملون الشموع في أكبر مظاهرة عرفتها العاصمة فيينا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية للإعراب عن استنكارهم لتنامي مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب فيما عرف بمسيرة الأضواء.

/1997/ الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يعين مادلين أولبرايت وزيرة للخارجية في مطلع ولايته الرئاسية الثانية خلفاً لواران كريستوفر.

/2007/ القوات المسلحة الاثيوبية تبدأ الأنسحاب من الصومال.

من مواليد هذا اليوم…

/1876/ أوتو ديلس عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام /1950/.

/1907/ بوكاوا هيديكي عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1949/.

/1915/ آرثر لويس اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام /1979/.

/1918/ جرترود إليون عالمة كيمياء حيوية وأدوية أمريكية حصلت على جائزة نوبل في الطب عام /1988/.

/1946/ أرلوندو أليمان رئيس نيكاراغوا.

/1947/ ميغاواتي سوكارنوبوتري رئيسة إندونيسيا.

/1955/ صباح الجزائري ممثلة سورية.

/1964/ بارات جاغديو رئيس غويانا.

من وفيات هذا اليوم…

/1810/ جون فيلهلم رايتر عالم كيمياء ألماني.

/1945/ عادل أرسلان وزير خارجية سوري أسبق من مواليد بيروت وأديب ومجاهد ضد الانتداب الفرنسي على سورية.

/1980/ شفيق جبري شاعر سوري من مواليد دمشق ومن أعلام الأدب في القرن العشرين.

أعياد ومناسبات…

يوم البريد الإلكتروني في اليابان.

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