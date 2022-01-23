23 كانون الثاني 1909- زلزال في إيران بقوة 7.3 درجات يودي بحياة 5500 شخص

دمشق-سانا
/1556/وقوع زلزال شانشي في الصين مخلفا أكبر عدد من الخسائر البشرية في التاريخ والتي قدرت بحوالي /830000/ قتيل وهو أحد أكثر زلازل العالم دماراً.
/1579/ اتحاد اوترخت يشكل جمهورية بروتستانتية في هولندا.
/1650/ جلاء البرتغاليين عن عمان.
/1793/ روسيا وبروسيا تقتسمان بولندا.
/1909/ زلزال في إيران بقوة /3ر7/ درجات يودي بحياة 5500 شخص .
/1943/ القوات البريطانية تستولي على مدينة طرابلس في ليبيا أثناء الحرب العالمية الثانية.
/1973/ الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب فيتنام.
/1993/ أكثر من ربع مليون نمساوي يحملون الشموع في أكبر مظاهرة عرفتها العاصمة فيينا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية للإعراب عن استنكارهم لتنامي مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب فيما عرف بمسيرة الأضواء.
/1997/ الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يعين مادلين أولبرايت وزيرة للخارجية في مطلع ولايته الرئاسية الثانية خلفاً لواران كريستوفر.
/2007/ القوات المسلحة الاثيوبية تبدأ الأنسحاب من الصومال.
من مواليد هذا اليوم…
/1876/ أوتو ديلس عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام /1950/.
/1907/ بوكاوا هيديكي عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1949/.
/1915/ آرثر لويس اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام /1979/.
/1918/ جرترود إليون عالمة كيمياء حيوية وأدوية أمريكية حصلت على جائزة نوبل في الطب عام /1988/.
/1946/ أرلوندو أليمان رئيس نيكاراغوا.
/1947/ ميغاواتي سوكارنوبوتري رئيسة إندونيسيا.
/1955/ صباح الجزائري ممثلة سورية.
/1964/ بارات جاغديو رئيس غويانا.
من وفيات هذا اليوم…
/1810/ جون فيلهلم رايتر عالم كيمياء ألماني.
/1945/ عادل أرسلان وزير خارجية سوري أسبق من مواليد بيروت وأديب ومجاهد ضد الانتداب الفرنسي على سورية.
/1980/ شفيق جبري شاعر سوري من مواليد دمشق ومن أعلام الأدب في القرن العشرين.
أعياد ومناسبات…
يوم البريد الإلكتروني في اليابان.
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