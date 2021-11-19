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اليونان: النظام التركي يهدد استقرار المنطقة ويستغل المهاجرين

2021-11-19

أثينا-سانا

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن النظام التركي يمثل “القاسم المشترك” للمخاطر التي تهدد استقرار المنطقة مندداً بمواصلته استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن ديندياس قوله اليوم خلال اجتماع في أثينا مع نظرائه من مصر وقبرص وفرنسا أن النظام التركي يستخدم المهاجرين “ورقة للضغط الجيوسياسي” مضيفاً: “للأسف القاسم المشترك في العديد من التحديات التي نواجهها في هذه المنطقة هي جارتنا تركيا”.

يشار إلى أن محاولات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان استغلال ملف المهاجرين وابتزاز أوروبا لتحقيق مكاسب سياسية ومالية جديدة تلاقي تنديداً واسعاً في القارة العجوز كما تثير سياسته في التنقيب غير الشرعي عن موارد الطاقة شرق البحر المتوسط استنكاراً واسعاً وخاصة من قبرص واليونان.

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