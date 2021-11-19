الإخبارية السورية: ميليشيا قسد ومشغلها الأمريكي يتحملان المسؤولية الكاملة عن سلامة مراسلنا محمد الصغير

دمشق-سانا

حملت قناة الإخبارية السورية ميليشيا قسد ومشغلها الأمريكي المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة مراسلها محمد الصغير الذي تعتقله الميليشيا في معتقلاتها منذ العام 2019.

وقالت القناة في بيان اليوم: “رداً على الحملات التضامنية مع مراسل الإخبارية السورية محمد الصغير وتصاعد الاهتمام الدولي وارتفاع الأصوات الحرة المطالبة بإطلاق سراحه من معتقلات ميليشيا قسد تقوم الميليشيا المدعومة أمريكيا بتسريب أخبار كاذبة عن وفاته في معتقلاتها على منصات وسائل التواصل”.

وأضافت القناة: “نؤكد بناء على معلومات موثوقة أن المراسل محمد الصغير على قيد الحياة رغم تردي وضعه الصحي والنفسي منذ مدة ونجدد تحميل قسد ومشغلها الأمريكي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته وصحته وحريته”.

وجددت القناة المطالبة بإطلاق سراح الصغير مؤكدة أن مثل هذه المحاولات الرخيصة من قبل قسد للتشويش على تحركها لن يدفعها إلى الصمت أو يثنيها وكل صوت حر عن المطالبة بإطلاق سراح الزميل الصغير فوراً.

والصحفي محمد الصغير من مواليد 1968 وعمل في عدة وسائل إعلامية سورية والتحق بفريق الإخبارية السورية كمراسل لها في مدينة القامشلي عام 2014 وغطى مختلف الأحداث والأخبار المحلية والميدانية حيث قام خلال العام 2019 بتغطية أحداث الحرائق المفتعلة في حقول القمح والشعير في الجزيرة السورية لتقوم ميليشيا “قسد” باختطافه بتاريخ 7-6-2019 وحتى تاريخه.