نيكاراغوا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية

ماناغوا-سانا

أعلنت جمهورية نيكاراغوا اليوم انسحابها من منظمة الدول الأمريكية احتجاجاً على تدخلاتها في شؤونها الداخلية.

ونقلت أسوشيتد برس عن وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا قوله خلال مؤتمر صحفي أرسلنا “رسالة رسمية” إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو وأبلغناه فيها بـ “أعمال التدخل المتكررة” التي قامت بها المنظمة بحق نيكاراغوا.

ولفت الوزير إلى أن الانسحاب يأتي ردا على اتهام منظمة الدول الأمريكية حكومة الرئيس دانيال أورتيغا بارتكاب أعمال قمع وتزوير خلال الانتخابات التي أجريت في الـ 7 من الشهر الحالي.

وكان مونكادا أكد مؤخراً أن منظمة الدول الأمريكية هي أداة للعدوان والتدخل من قبل الولايات المتحدة في حياة دول أمريكا اللاتينية.

يذكر أن كوبا وفنزويلا غادرتا المنظمة أيضاً في وقت سابق.