182 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة في اليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 182 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم: “إن من بين خروقات قوى العدوان تحليق 48 طائرة حربية وتجسسية في أجواء عدة مناطق بالمحافظة و28 خرقاً بقصف مدفعي و45 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.