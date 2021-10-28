حسام خضور يوقع مجموعته القصصية (ليس في الجنة قبور)

دمشق-سانا

وقع القاص حسام الدين خضور مجموعته القصصية “ليس في الجنة قبور” في جناح الهيئة العامة السورية للكتاب ضمن فعاليات معرض الكتاب السوري.

وأوضح خضور لـ سانا أن المجموعة هي نتاجه لهذا العام إضافة إلى عمل مترجم هو النمر الأبيض مشيراً إلى أن عنوان المجموعة مستمد من إحدى قصصها أما مضمونها فهو مستوحى من الحدث السوري خلال العشر سنوات حيث انتقى جوانب من حياتنا العامة وقضايا متنوعة متعددة الموضوعات ليعكس من خلالها هموم الناس الذين تضرروا جراء الحرب الإرهابية.

وبين خضور أن المجموعة تجمع بين أحداث مختلفة عاشها أيضاً جنود الجيش العربي السوري والذين لولا تضحياتهم لما كتبت تلك القصص.

ويرى خضور أن المعرض الذي يقتصر على دور النشر الوطنية يقدم حصاد البلد في الثقافة وما أنتجه الكتاب والباحثون خلال أعوام مضت حيث لمس انعكاس أثر المعرض الإيجابي على وجوه الزائرين.

يشار إلى أن حسام الدين خضور هو قاص وروائي ومترجم له أعمال في الترجمة منها الجائزة ولغز رأس المال أما في الرواية والقصة فله عدة كتب منها وباء السلطان والعودة من الأبدية وعربة الذل.

هادي عمران