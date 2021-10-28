وقفة وطنية احتجاجية بريف القامشلي رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي

الحسكة-سانا

نظم أهالي قرية صافيا في ريف القامشلي وقفة وطنية احتجاجية رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي نددوا خلالها بالوجود غير الشرعي لقواتهما الذي يزعزع أمن المنطقة وينهب خيراتها.

ورفع الأهالي خلال الوقفة الأعلام الوطنية ولافتات منددة بالوجود غير الشرعي لقوات الاحتلالين الأمريكي والتركي ورددوا هتافات مناهضة لهم ولمرتزقتهم.

وفي تصريح لمراسلة سانا أكد الشيخ حسين الحسو من عشيرة “الراشد” أن أبناء الجزيرة السورية “يقفون صفاً واحداً ضد التدخلات الأجنبية غير الشرعية في سورية” لافتاً إلى أن “أبناء الشعب السوري بكل أطيافهم يرفضون الوجود الأمريكي والتركي ويستنكرون الممارسات الوحشية بحق أبناء شعبنا في تل تمر ورأس العين”.

بدوره قال حسن سلومي من عشيرة الغنامة التابعة لقبيلة طي العربية أن أبناء المنطقة “يثقون بالجيش العربي السوري ويعتبرونه المؤسسة الوطنية الوحيدة القادرة على إعادة الأمن والأمان وتكريس الاستقرار في المنطقة والقضاء على الإرهاب والوقوف بوجه كل المخططات الانفصالية الرامية إلى تفتيت المنطقة وإدخالها في حالة من الفوضى خدمة للمحتل الامريكي ليستمر بأعمال سرقة ونهب الثروات السورية”.