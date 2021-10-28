مراكز خدمة المواطن بحمص تقدم 164 ألف خدمة خلال الربع الثالث

حمص-سانا

قدمت مراكز خدمة المواطن في مدينة حمص 164 ألفاً و628 خدمة للمراجعين بمراكزها المنتشرة في جميع المناطق خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبين مدير المعلوماتية في مجلس مدينة حمص المهندس رسمي السباعي في تصريح لمراسلة سانا أن الخدمات التي قدمتها المراكز تنوعت بين 72823 خدمة وثائق مدنية و15933 سجل عدلي و16123 غير موظف و2282 مصارف عقاري وتجاري و38373 فواتير مياه وكهرباء وهاتف و4000 خدمات مخاتير وأكثر من 4500 خدمة إلكترونية.

ولفت السباعي إلى وجود 6 مراكز خدمة المواطن موزعة ضمن مدينة حمص إضافة إلى مركزي خدمة المواطن في مصفاة حمص وجامعة البعث وهما عملياً مرتبطان شبكياً بالمجلس ولكن منفصلان بالعمل عن المجلس بشكل كامل.

وكشف السباعي انه سيتم إطلاق خدمة بطاقة التأمين الإلزامي للمركبات داخل مراكز خدمة المواطن صالة الجمهور تمهيدا لإطلاقها في باقي المراكز.

رشا المحرز