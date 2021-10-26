الصحة: لا توصيات بإيقاف أدوية مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري قبل لقاح كورونا

دمشق-سانا

أكد مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور زهير السهوي أن لقاحات كورونا المتوفرة في سورية آمنة وفعالة وموصى بها للوقاية من الفيروس أو تخفيف حدة الإصابة في حال حدوثها.

وفي تصريح لـ سانا بين السهوي أن اللقاح موصى به لكبار السن ومرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري دون الحاجة لإيقاف أدويتهم وقال: لا يوجد أي توصيات عالمية بإيقاف الأدوية التي يأخذها المريض قبل أخذ اللقاح أو بعده بشكل عام وفي حال وجود أي حالة طبية خاصة ينصح المريض باستشارة طبيبه المختص المتابع لحالته الصحية.

وأوضح السهوي وجود فئات محددة من الأشخاص ينصح بعدم إعطائهم اللقاح ريثما تستقر حالتهم الطبية وهم مرضى نقص المناعة المكتسبة ومرضى زراعة الأعضاء والمرضى المصابون بالأورام الذين يخضعون لمعالجات كيميائية وشعاعية والمرضى المصابون بالأمراض المناعية الحادة والأشخاص الذين يتناولون مثبطات المناعة وأدوية الكورتيزون لفترات طويلة.

وبين السهوي أنه لا تتوفر سوى بيانات قليلة جداً لتقييم مدى مأمونية اللقاحات على فئة النساء الحوامل والمرضعات ولم تصدر توصيات صريحة من أجلهم رغم وجود دول تتيحه لهذه الفئة موصيا من أجل حمايتهن بتطعيم الأشخاص الذين هم على اتصال مباشر معهن وضمن محيطهن.

وبالنسبة لمرضى الحساسية بين السهوي عدم وجود مانع من أخذ اللقاح لهم باستثناء وجود حساسية لأي مكون من مكونات اللقاح وهو أمر يمكن معرفته عند تلقي الجرعة الأولى وفي هذه الحالة لا يعطى الشخص الجرعة الثانية ويمنح ورقة إعفاء.