روسيا تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا

موسكو-سانا

سجلت السلطات الصحية الروسية 1106 وفيات و36446 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الروسية الخاصة بمكافحة تفشى الوباء في تقريرها اليوم أن إجمالي الوفيات بالفيروس في روسيا بلغ 232775 وفاة فيما بلغ إجمالي الإصابات 8 ملايين و315019 إصابة وتماثل للشفاء 7 ملايين و213584 شخصا منذ بداية ظهور الجائحة.

وسجلت روسيا أمس 1069 وفاة و37930 إصابة بالفيروس.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا توجد خطط محددة لفرض حجر صحي في موسكو.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: “ليس هناك إغلاق في موسكو ولم يتم التخطيط له”.