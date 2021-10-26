مسير للسيدات ضمن الحملة الوطنية للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي بطرطوس

طرطوس-سانا

ضمن فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي نظمت لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة طرطوس بالتعاون مع مديريتي الصحة والتربية والمجتمع المحلي مسيراً للسيدات انطلق من الكورنيش البحري مروراً بالمدينة القديمة وصولاً إلى المركز الثقافي.

وفي تصريحات لمراسلة سانا أشارت مسؤولة برنامج صحة المراهقين التابع لمديرية صحة طرطوس الدكتورة ريم حرفوش إلى أن مشاركة السيدات بالمسير هي رسالة دعم لكل سيدة مصابة بالسرطان لافتة إلى أهمية تقديم الدعم النفسي من قبل المجتمع لتشجيع المرأة على إجراء الفحص المبكر عن سرطان الثدي الذي يساعد بالعلاج بطريقة أسهل وأشمل.

ولفتت عضو لجنة سيدات الأعمال بغرفة صناعة وتجارة طرطوس شذى محمد إلى أن اللجنة تحاول من خلال المسير التأكيد على ضرورة ألا يكون انتباه المرأة لصحتها متركزاً فقط بالشهر الوردي لأن أي ضرر بصحتها لاحقاً سيؤدي إلى ضرر بأسرتها.

نيروز يازجي عضو لجنة سيدات الأعمال بطرطوس أشارت إلى أنها تشارك بالحملة لتشجيع النساء على الكشف المبكر عن السرطان فيما أكدت روندة سلوم إحدى المشاركات ضرورة أن تهتم المرأة بنفسها وأن تقوم بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وإلى جانب المسير أقامت اللجنة أيضاً ندوة علمية توعوية في صالة المركز الثقافي العربي بطرطوس قدمت فيها مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية بمديرية الصحة الدكتورة سهام منصورة إحصائيات عامة عن نسبة الإصابات ولفتت إلى ضرورة الكشف المبكر عن المرض.

غرام محمد