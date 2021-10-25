توزيع معدات حماية للعاملين في قسم صيانة الصرف الصحي بالحسكة

الحسكة-سانا

تضمنت مبادرة “وعيك أمانك” الصحية التي نفذها فرع الجمعية السورية للتنمية في الحسكة مركز “بيت الكل” توزيع معدات ومستلزمات حماية لعمال قسم الصيانة في مجلس مدينة الحسكة.

وبين منسق المركز المجتمعي في “بيت الكل” عبد السلام عبدو في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة تأتي في إطار التشاركية مع الجهات المحلية ودعمها في مجال التوعية وتقديم وسائل الحماية للعاملين في صيانة شبكات الصرف الصحي مشيرا إلى أن الجمعية قدمت للعاملين معدات حماية تضمنت أنابيب أكسجين وأقنعة طبية واقية وسلالم نجاة وأحزمة للظهر.

من جانبه أشار رئيس قسم الصيانة في مجلس المدينة مصطفى الشيخ علي إلى أهمية المعدات المقدمة كونها تسهم في تأمين الحماية للعاملين في صيانة خطوط الصرف الصحي وما يرافق هذا العمل من مخاطر وخاصة أن حجم العمل كبير ويتم يوميا تلقي عشرات الشكاوى التي تتم معالجتها في مركز المدينة.