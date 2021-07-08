التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من باكستان للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن منح دراسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “الماجستير والدكتوراه” في مختلف الاختصاصات مقدمة من لجنة التعليم العالي الباكستانية لعدد من دول منظمة التعاون الإسلامي للعام الدراسي 2021-2022.

وتضمن إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه الوثائق المطلوبة وآلية وشروط التقدم للمنح وهي أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بفرعها العلمي دورة 2021 بالنسبة للمتقدمين إلى منح المرحلة الجامعية الأولى وألا يتجاوز الحد الأقصى من عمر المتقدم 35 عاماً للمتقدمين للماجيستير و40 سنة للمتقدمين لدراسة الدكتوراه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب الراغب بالتقدم إلى هذه المنح التقدم شخصياً أو عبر وكيله القانوني إلى مديرية العلاقات الثقافية في الوزارة اعتباراً من يوم 13-7-2021 ولغاية 27-7-2021.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه المنح من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.