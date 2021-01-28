إلقاء القبض على مطلوب بأكثر من عشرين جرماً في حماة

دمشق-سانا

ألقى مركز الأمن الجنائي في جبلة القبض على مطلوب خطير بحقه أكثر من عشرين جرماً بقضايا قتل وسلب وخطف في محافظة حماة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجود أحد المطلوبين في حي الجبيبات بمدينة جبلة والذي قام مؤخراً بالتهجم بقوة السلاح على منزل إحدى السيدات بالحي المذكور وهددها بالقتل توجهت دورية من مركز الأمن الجنائي في جبلة إلى الحي وألقت القبض عليه أثناء خروجه من منزله حيث حاول ممانعة الدورية وإلقاء قنبلتين محاولاً الهروب فتم التعامل معه وتوقيفه.

وذكر البيان أن المجرم يدعى رجب. ي مواليد 1985 وبعد تدقيق وضعه تبين وجود 21 طلباً وإذاعة بحث ونشرات شرطية بحقه بجرائم القتل والسلب والخطف وتشكيل عصابات وإنشاء حواجز وهمية وشراء سيارات مسروقة وحيازة مواد مخدرة والتهجم على دوريات أمنية بقوة السلاح وإطلاق رصاص على إحدى الوحدات الشرطية وأغلبها في محافظة حماة وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وأنه مقيم في جبلة حالياً.

وبتحري منزل المتهم تم ضبط سلاح وطلقات وذخيرة بندقية صيد ومنظار حربي وحربة معدنية ومبلغ 24 دولارا أمريكياً مزوراً وعقود بيع وتصاريح باسمه لشراء سيارات تمت مصادرتها جميعها وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.