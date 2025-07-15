سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت الجنوب السوري

دمشق-سانا

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر الذي نُفذ صباح اليوم عبر غارات جوية وهجمات منسقة باستخدام طائرات مسيرة وطائرات حربية، استهدفت مناطق داخل الأراضي السورية، وأسفر عن استشهاد عدد من عناصر قواتنا المسلحة والأمنية، إلى جانب استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: إن هذا العمل الإجرامي يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومثالاً مرفوضاً على العدوان المستمر والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة.

وأضافت الوزارة: إن هذا العدوان جاء في توقيت مدروس وسياق مشبوه، يستهدف زعزعة الاستقرار الوطني، وضرب الوحدة السورية في لحظة مصيرية تسعى فيها الدولة لترسيخ الأمن والنهوض من آثار الحرب.

وتابعت الوزارة: إزاء هذا التصعيد الخطير، فإن الجمهورية العربية السورية:

1. تحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتبعاته.

2. تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وإدانة هذا العدوان الآثم بشكل واضح وفاعل.

3. تؤكد تمسكها الراسخ بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

وقالت الوزارة: في هذا السياق، تؤكد الدولة السورية أنها حريصة على حماية جميع أبنائها دون استثناء، وفي مقدمتهم أهلنا من أبناء الطائفة الدرزية (الموحدين الدروز)، الذين يشكلون جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والنسيج السوري الواحد والذين لطالما كانوا مثالاً في الوطنية والشرف والبطولة في الدفاع عن الأرض والوطن.

ودعت الوزارة أهل محافظة السويداء الشرفاء إلى الوقوف صفاً واحداً خلف دولتهم وجيشهم الوطني، ورفض الانجرار خلف أي مشاريع مشبوهة أو دعوات فوضوية، لأن التاريخ لا يرحم، وسيسجل المواقف بين من انحاز لوطنه، ومن خذله أو تواطأ ضده.

وأكدت الوزارة أن سوريا ستبقى كما عهدها شعبها، عصية على التقسيم قوية بإرادة أبنائها، حرة بقرارها، كريمة بدماء شهدائها.