ميركل: فيروس كورونا أكبر اختبار يواجهه الاتحاد الأوروبي

برلين-سانا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أن جائحة فيروس كورونا تعتبر أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي.

ونقلت رويترز عن ميركل قولها: “من المهم أن يخرج التكتل قوياً من الأزمة الاقتصادية التي سببها الفيروس” مضيفة: “من وجهة نظري يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر اختبار منذ تأسيسه… نواجه تحدياً صحياً كبيراً يؤثر في كل الدول حتى ولو بشكل مختلف”.

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم 2ر1 مليون في 183 دولة في العالم وتجاوز عدد الوفيات 70 ألف شخص في حين تعافى أكثر من 260 ألفا.