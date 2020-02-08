إيران تعلن نجاح اختبار محرك الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية “آرش”

طهران-سانا

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد اذري جهرمي نجاح اختبار الفراغ لمحرك الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية “آرش”.

وأشار جهرمي في تغريده له اليوم على موقع توتير إلى أنه بعد عدة اختبارات تم بنجاح اختبار محرك الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية “آرش” في ظروف الفراغ في مركز أبحاث الفضاء الإيرانية موضحاً أن الصاروخ بات قادراً على نقل الأقمار الصناعية من مدار 500 كيلومتر إلى 21 ألف كيلومتر “وهذه خطوة مهمة أخرى للوصول إلى مدار 36 ألف كيلومتر”.

بدوره أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية مرتضى براري اليوم إرجاء إطلاق القمر الصناعي ظفر والذي كان من المقرر أن يتم نهاية الأسبوع الماضي وذلك لضمان عدم حدوث أي مشكلة في الدقة أو السرعة أثناء عملية الإطلاق مشيراً إلى خضوعه لعدة اختبارات خلال الشهر الماضي أكدت خلوه من أي مشكلة تعوق وضعه في المدار.

وأكد براري أن بلاده ستشهد في القريب العاجل تغييرا وتطوراً أساسياً في القطاعات العلمية والتكنولوجية والبيئية المهمة عبر الاستفادة من خدمات هذا القمر الصناعي.

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