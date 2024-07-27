إجلاء أكثر من 27 ألف شخص جراء أمطار غزيرة شمال شرق الصين

بكين-سانا

أجلت السلطات الصينية أكثر من 27 ألفاً من سكان مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين لتجنب خطر الإعصار “غايمي”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مديرية مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة قولها: إن هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار غايمي تسبب في ارتفاع منسوب المياه في 40 خزاناً بجميع أنحاء المقاطعة، ويتم تصريف المياه من هذه الخزانات الآن بشكل منظم.

وقال مركز الأرصاد الجوية المحلي: إنه من المتوقع أن تتعرض معظم المناطق في مقاطعة لياونينغ لأمطار غزيرة وعواصف مطيرة اعتباراً من صباح غد الأحد حتى يوم الثلاثاء القادم، واعتباراً من صباح اليوم علقت مئات الشركات الكيميائية وشركات التعدين في جميع أنحاء المقاطعة علاوة على الموظفين والسكان القريبين أعمالهم وانتقلوا إلى أماكن أخرى تجنباً لمخاطر الفيضانات.

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