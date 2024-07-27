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الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

2024-07-27

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن قلقيلية، نابلس، رام الله، طولكرم، والقدس، واعتدت على الفلسطينيين، واعتقلت 40 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وبذلك يرتفع أعداد الفلسطينيين المعتقلين في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 9840 فلسطينياً.

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