مجموعة مختارات شعرية.. باقة من قصائد الشاعر مروان الخاطر

دمشق-سانا

يقدم الشاعر مروان الخاطر في إصداره الأحدث (مختارات شعرية) باقة من قصائده التي تنوعت بين التفعيلة والشطرين ملتزمة بقواعد اللغة العربية والعاطفة الإنسانية والوجدانية.

النصوص تهتم بالغربة وفق العامل النفسي الذي كان يعيشه الشاعر معتمدا على إحساسه وعلى تداعيات الألم الذي كان يتأثر به حيث جاءت التفعيلات متلائمة بشكل توافقي مع تصاعد الإحساس في النصوص.

وفي قصائد (حوارية البرق اليماني) و(أبحث عن ظلي) و(حمدان) اقتصر الخاطر على أسلوب الشطرين وانتقى حروفا جاءت موافقة لمحاكاة الشعراء القدامى وللوجدان الذي حكم القصائد.

والتزم الشاعر عبر قصائد (السلم) و(خلل) و(أوراق) و(بطاقات إلى رجل ميت) بتفعيلة اقتطعها من البحر الكامل استجابة للحالة العاطفية التي تتطلب موسيقى خاصة متوافقة مع الشجن الذي يعيشه.

وفي النصوص أيضا للوطن وجود وللشهيد وجود أكبر كقصيدة (بيرزيت تتكلم) التي خاطب فيها الشاعر الشهيد كمال ناصر ليعبر عن واجب الدفاع عن الوطن وأن الشهادة هي القيمة العليا التي تدافع عن وجودنا.

المجموعة الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب تقع في صفحة من القطع المتوسط أما مؤلفها فهو عضو اتحاد الكتاب العرب وكرم مرات عديدة وعمل في الإذاعة والتلفزيون وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية ولديه العديد من الإصدارات في الشعر منها (نشيد الغربة) و(أغاني الفرات) إضافة لروايتين (دواس الليل) و(النار والفرقة).

محمد خالد الخضر