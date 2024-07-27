المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح وموقع مسكفعام

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية صباح اليوم العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح وتجهيزاته التجسسية في موقع مسكفعام، محققة إصابات مؤكدة فيهما.
وقالت المقاومة في بيانين منفصلين: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلو المقاومة نقطة الجرداح بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، كما استهدفوا التجهيزات التجسسية للعدو في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابة مباشرة”.
وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس تسع عمليات نوعية ضد مواقع انتشار قوات وجنود العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة.
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