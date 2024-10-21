أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة-سانا

اقتحم أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اليوم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة وفا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها: إن أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وقبالة أبوابه وفي أسواق البلدة القديمة في القدس بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، وأغلقت الطريق المؤدي إلى باب المغاربة من باب الأسباط، وأقامت حواجز عسكرية وعرقلت وصول الفلسطينيين إلى المسجد.

واقتحم 1783 مستوطناً الأقصى يوم أمس.

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