قصائد وطنية بحناجر الأطفال ضمن ملتقى الأدباء الصغار بفرع حمص لاتحاد الكتاب

حمص-سانا

قدم أطفال فرع حمص لطلائع البعث المتميزون في مجال الشعر اليوم مجموعة من القصائد الوطنية ضمن ملتقى الأدباء الصغار الذي استضافه فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب بحي الغوطة.

وتميز الأطفال المشاركون ببراعتهم في إلقاء القصائد الوطنية لكبار الشعراء والتي تناولت مختلف القضايا التي عشناها ونعيشها في الوقت الحالي مثل القضية الفلسطينية والحرب التي تشن على لبنان، والمقاومة بأشكالها.

ومن الأطفال المشاركين الطفلان شهد وكريم حمود قدما قصيدة للشاعر نزار قباني بعنوان “فرشت فوق ثراك” وقصيدة للشاعر عمر الفرا بعنوان “رجال الله”، فيما شارك الطفلان محسن سكاف ومنيسا ميلاد بقصائد رثاء للشهيد القائد السيد حسن نصر الله.

وعن فلسطين تحدث الأطفال مصطفى سليمان ولونا حمدان وصبا ملحم وأزدشير الصارم ومحمد إبراهيم عندما اختاروا قصائد تحكي عن الصمود والمقاومة وملاحم الشهداء في فلسطين التي تعتبر قضيتنا الجوهرية.

وكان للأطفال علي البارودي وزينة هابيل وشغف المحرز ودانيال إبراهيم مشاركة بقصائد خالدة مجدت الشهادة والشهيد، ودعت إلى الصمود والاستبسال لتحرير آخر شبر محتل من الأرض.

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